La ministre de l’Environnement de la République du Congo salue l’engagement royal en faveur des questions environnementales en Afrique

mardi, 8 novembre, 2022 à 20:15

Charm El-Cheikh – La ministre de l’Environnement et du Développement durable en République de Congo, Arlette Soudan-Nonault, a salué l’engagement ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant l’environnement et les changements climatiques en Afrique.

Dans une déclaration à la presse après avoir été reçue, mardi à Charm El-Cheikh, par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Ambassadeur de bonne volonté de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, la ministre congolaise, qui est également Coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, a souligné que cet engagement royal s’est concrétisé à travers un ensemble d’initiatives lancées lors de la COP 22 à Marrakech, notamment l’Initiative des trois commissions, à savoir la Commission climat de la Région Sahel, la Commission climat des petits États insulaires et la Commission climat du Bassin du Congo.

Mme Arlette Soudan-Nonault a exprimé sa gratitude et sa considération pour les efforts entrepris par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, notamment en matière de mobilisation des ressources financières nécessaires pour réaliser le développement durable global et se diriger vers la transition énergétique.

“Grâce à tous ces efforts, nous sommes passés d’une approche de propositions à l’aspect scientifique appliqué,” a-t-elle ajouté, expliquant que la Commission climat du Bassin du Congo, à l’instar des deux autres commissions, dispose de plans d’action clairs, définis et ambitieux.

“Nous sommes heureux aujourd’hui car nous entamons une phase importante qui est celle de la mobilisation effective des ressource du Fonds,” a poursuivi la ministre congolaise, exprimant sa gratitude pour les actions menées par le Maroc à ce niveau.

Elle a, par ailleurs, rappelé les défis auxquels fait face le Bassin du Congo et qui sont principalement liés au comportement humain, citant notamment les pratiques agricoles et pastorales non durables.

Ce défi menace la République du Congo et les pays voisins qui aspirent à développer leurs économies respectives et s’adapter à la croissance démographique.