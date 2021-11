Mohamed El Haddaoui : le fabricant de couscous de Fin du monde

lundi, 22 novembre, 2021 à 15:07

– Rachid MAMOUNI –

Bariloche (Argentine) – Même dans ses rêves les plus fous, les plus extravagants, Mohamed El Haddaoui n’aurait jamais imaginé qu’il allait vivre de la fabrication et la vente de couscous dans une contrée de Fin du Monde, dans la Patagonie argentine.