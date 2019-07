Un mois de juin “beaucoup plus chaud que la normale” en Belgique

mardi, 2 juillet, 2019 à 18:45

Bruxelles – Le mois de juin fut “beaucoup plus chaud que la normale” en Belgique, estime l’Institut royal météorologique (IRM).

Avec une température maximale moyenne de 23,6°C, contre une température normale de 20,6°C, ce mois se situe en “4e position dans le classement des mois de juin les plus chauds depuis 1901, loin du record de 1976 (24,9°C) et proche des valeurs de 2003 et 2017 (23,8°C)”, relève l’IRM dans un premier bilan climatologique.