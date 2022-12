Mondial Qatar 2022: L’équipe marocaine a marqué l’histoire (porte-parole du ministère israélien des AE)

dimanche, 11 décembre, 2022 à 16:42

Tel-Aviv – Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Hassan Kaabieh, a déclaré aux médias arabes que l’équipe marocaine est entrée dans l’histoire et a rendu les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique heureux et ravis, et a suscité l’admiration et l’estime du monde entier.

Dans une déclaration à la MAP, il a, en commentant la sortie de milliers d’Israéliens, Juifs et Arabes, dans plusieurs villes et villages samedi soir pour célébrer la victoire de l’équipe nationale marocaine sur son homologue portugaise (1-0) et sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar, mis en avant les scènes merveilleuses, dans toutes les rues et devant les cafés, célébrant avec amour et joie la formidable équipe nationale marocaine et le Maroc frère, surtout en Israël, où il y a un grand nombre de juifs marocains dont le corps et l’âme sont au Maroc.

Il a indiqué que tout cet amour est spontané et sincère pour un pays qui sait créer la joie comme il sait faire la paix, un pays qui a sa propre spécificité, soulignant l’indescriptible atmosphère de joie créée par l’équipe nationale marocaine et les sentiments d’optimisme quant à la réalisation de plus de victoires.

Plusieurs responsables israéliens avaient exprimé leurs félicitations pour la qualification de l’équipe nationale marocaine.

Dans un message sur sa page Twitter immédiatement après la fin du match, Issawi Freij, ministre israélien de la Coopération régionale, a déclaré : «Nous avons cru un instant que nous avions atteint le sommet, mais l’équipe nationale marocaine a prouvé aujourd’hui qu’il n’y a pas de limites au possible, une équipe imbattable”.

Il s’est dit heureux de voir cette joie qui a éclaté spontanément dans les rues entre Arabes et Juifs, ajoutant : “Merci à l’équipe nationale marocaine, et nous sommes avec vous jusqu’à la fin”.

Des milliers de supporters sont descendus dans les rues et les places à Al-Qods, bande de Gaza, Cisjordanie, Tel Aviv, Sderot et Beer Sheva pour célébrer cet exploit historique de la première équipe arabe et africaine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du monde.

Le Maroc s’est qualifié aux demi-finales du Mondial qatari, en battant le Portugal par 1 but à 0, samedi au stade al-Thumama.

Le but de la victoire des Lions de l’Atlas a été inscrit par Youssef En-Nesyri à la 42e minute.

La sélection marocaine affrontera pour une place en finale la France qui a battu l’Angleterre.