Mosquée “Mohammed VI” d’Abidjan : le médiateur de la Côte d’Ivoire visite le chantier

mardi, 2 juin, 2020 à 20:44

Abidjan – Le médiateur de la République de Côte d’Ivoire, Adama Toungara, a effectué, mardi, une visite au chantier de construction de la mosquée “Mohammed VI” à Abidjan.

Accompagné de l’Ambassadeur du Maroc, Abdelmalek Kettani, le haut responsable ivoirien a tenu, à cette occasion, une réunion avec des responsables de la société marocaine TGCC, en charge de la réalisation du projet.

Des explications sur les plannings des travaux ainsi que les différentes étapes et composantes du projet ont été fournies à M. Toungara.

A l’issue de sa visite, le médiateur de la République de Côte d’Ivoire s’est dit “impressionné” par la taille de ce lieu de culte, les moyens engagés et l’efficacité avec laquelle ce chantier colossal est mené.

Il a ensuite rendu hommage à SM le Roi Mohammed VI pour ce joyau architectural et religieux “qui marquera à jamais” l’amitié et la fraternité entre les deux pays, exprimant sa gratitude au Souverain pour tout ce qu’il entreprend en faveur de la Cote d’ivoire.

Il a, en outre, exprimé son admiration de l’évolution remarquable du Maroc à tous les niveaux sous le règne de SM le Roi, affirmant être un “ardent” ami du Maroc, pays qu’il a vu évoluer depuis sa première visite dans le Royaume en 1975.

Les travaux de construction de cet édifice religieux que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser de Son auguste nom, ont été donnés par le Souverain et le président ivoirien Alassane Ouattara en mars 2017.

La mosquée “Mohammed VI” sera érigée sur une superficie de 25.000 m2 et comprendra deux salles de prière (hommes et femmes) d’une capacité d’accueil totale de plus de 7.000 fidèles, une bibliothèque, une salle de conférences, un pavillon administratif, une école coranique, un logement pour l’imam, un complexe commercial, un parking et des espaces verts.