Naima Metzner, “Madame protocole” de l’aéroport de Francfort

samedi, 6 mars, 2021 à 13:05

Francfort – À l’aéroport de Francfort, la marocaine Naima Metzner s’illustre depuis plus de vingt ans comme chargée de protocole et l’accueil des VIP, chefs d’État, têtes couronnées, princes, hommes d’affaires et stars internationales.

Originaire de Casablanca, Naima a quitté sa ville natale quand elle avait 3 ans accompagnée de sa famille pour s’installer à Strasbourg, en France. Imprégnée de la culture marocaine et de ses nombreux affluents, Naima s’est forgée une personnalité qui lui a permis de s’affirmer et de devenir “Madame protocole” en charge d’accueillir les personnalités publiques.

Mariée et mère de trois enfants, Naima vit depuis 30 ans en Allemagne. Sa success story a commencé à l’aéroport de Francfort il y a 28 ans, lorsqu’elle a intégré une entreprise américaine, avant de prendre en charge la supervision des points de presse organisés à l’aéroport et finir dans le département du protocole où elle exerce depuis 20 ans.

Travailler et réussir dans ce domaine n’est pas facile, car il s’agit d’une tâche qui demande beaucoup de responsabilité, d’organisation, de perspicacité et de confidentialité, mais aussi de sérieux et de savoir-faire, notamment lorsqu’il s’agit d’accueillir des personnalités de haut rang ou d’organiser des réceptions spéciales, comme c’est le cas de la sélection allemande football, a confié Naima à la MAP.

Seule marocaine à avoir occupé cette fonction à l’aéroport de Francfort, elle se charge également de la formation des nouvelles recrues pour qu’elles accomplissent leurs tâches de la meilleure manière possible.

Fière de ses origines, Naima a même contribué à la décoration intérieure de la suite VIP de l’aéroport avec une touche marocaine. Elle affirme avoir été ravie d’accueillir des personnalités publiques et des stars comme Alain Delon et Shahrukh Khan qui ont été agréablement surpris d’apprendre qu’elle était marocaine.

Être chargée du protocole dans un aéroport comme celui de Francfort est pour elle non seulement un honneur mais une fierté de représenter son pays et de promouvoir sa culture.