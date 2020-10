Oman soutient l’initiative d’autonomie comme “solution définitive” à la question du Sahara marocain

jeudi, 29 octobre, 2020 à 19:34

Nations-Unies (New York)– Le Sultanat d’Oman a exprimé son soutien, au niveau de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, à l’initiative marocaine d’autonomie comme “solution définitive” au différend régional autour du Sahara marocain.

“Mon pays soutient l’initiative d’autonomie pour les provinces du Sud présentée par le Royaume du Maroc devant la communauté internationale en tant que solution définitive à cette question”, a souligné la délégation omanaise à l’ONU dans une déclaration écrite soumise à la Commission et publiée sur le site web des Nations-Unies.

Et de relever à cet égard que l’initiative marocaine d’autonomie “a été qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions pertinentes”.

Le Sultanat d’Oman a également incité “l’ensemble des parties concernées à réagir aux efforts internationaux visant à résoudre ce différend par le biais des négociations politiques, conformément aux résolutions internationales pertinentes”.

A cet égard, la déclaration a mis l’accent sur “l’importance de parvenir à une solution politique, réaliste et pragmatique à la question du Sahara sur la base du compromis”, tout en se félicitant de la tenue de deux tables rondes entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario.

Le Sultanat d’Oman a ainsi encouragé les parties concernées à poursuivre l’engagement dans le cadre du processus des tables rondes pour aboutir à une solution définitive permettant de “renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité”.

La délégation omanaise a également salué la coopération du Maroc avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme et les efforts du Royaume visant à promouvoir le développement économique et social dans ses provinces du Sud et contribuer à la prospérité de la région et l’épanouissement de ses habitants.