OMS: Réunion jeudi du comité d’urgence pour évaluer l’évolution de la pandémie

mercredi, 29 avril, 2020 à 17:00

Genève – Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunira jeudi, trois mois après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire mondiale, pour évaluer l’évolution de la pandémie de Covid-19, a annoncé le directeur général de l’Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Je vais convoquer le comité des situations d’urgence demain (jeudi) parce que cela fera trois mois que nous aurons déclaré cette urgence sanitaire de portée internationale et le comité doit se réunir trois mois après pour évaluer l’évolution de la pandémie et fournir des recommandations à jour”, a affirmé M. Tedros au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Au cours des trois derniers mois depuis la dernière réunion du comité des urgences, l’OMS “a travaillé sans relâche pour tirer la sonnette d’alarme, aider les pays et sauver des vies”, a -t-il dit.

Il a indiqué que l’OMS a “travaillé aux côtés des pays pour les aider à se préparer et à riposter, rassemblé les pays pour qu’ils partagent leurs expériences et les enseignements tirés, fait appel à des chercheurs pour qu’ils identifient les priorités, lancé un essai international à grande échelle pour trouver des réponses sur les médicaments efficaces et créé un consortium pour accélérer la mise au point et la distribution équitable d’un vaccin”.