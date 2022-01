OMS :Un tiers de la population mondiale n’a pas accès à une cuisine propre

samedi, 22 janvier, 2022 à 14:23

Genève – Un tiers de la population mondiale, soit 2,6 milliards de personnes, n’a toujours pas accès à une cuisine propre, a déploré l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), signalant que l’utilisation de combustibles et de technologies inefficaces et polluants constitue un risque pour la santé et une cause majeure de maladies et de décès, en particulier pour les femmes et les enfants des pays à revenu faible ou intermédiaire.