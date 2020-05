Un “One Planet Summit” en janvier 2021 à Marseille, annonce Emmanuel Macron

vendredi, 22 mai, 2020 à 10:53

Paris – Un sommet mondial sur la biodiversité, “One Planet Summit”, se tiendra à Marseille en janvier 2021 en marge du Congrès mondial de la nature, a annoncé vendredi le président français Emmanuel Macron.

“Protéger les écosystèmes permet de prévenir l’apparition d’épidémies comme celle du COVID-19. Pour mobiliser et agir pour la biodiversité, la France organisera le 11 janvier 2021 un One Planet Summit à Marseille, pendant le Congrès mondial de la nature de l’UICN”, a indiqué le chef de l’Etat français sur Twitter.

L’Elysée avait annoncé début avril le report, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui devait se tenir du 11 au 15 juin à Marseille.

Le « One planet summit » est dédié à la réflexion, à l’engagement et à l’action face à l’urgence climatique et à la dégradation de la biodiversité. Le sommet mondial est l’occasion pour des milliers d’acteurs de la conservation de la nature – gouvernements, ONG, experts – d’établir des priorités et de lancer de nouvelles actions de protection des écosystèmes.

La première édition du « One planet summit » s’était tenue en 2017 en France avec 4000 participants dont de nombreux chefs d’Etat. Une deuxième édition avait eu lieu à New York en 2018. En 2019, c’est Nairobi qui a accueilli l’événement.