Le One Planet Summit s’ouvre lundi à Paris avec pour ambition de placer le climat au centre de la relance mondiale

samedi, 9 janvier, 2021 à 12:46

Paris – Le “One Planet Summit”, une plateforme d’engagements pour relever le défi du changement climatique, s’ouvre lundi à Paris, avec pour ambition d’accélérer la transition mondiale vers une économie plus vertueuse et placer le climat et la nature au centre de la relance mondiale.