ONU : élection de cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité

vendredi, 8 juin, 2018 à 15:35

New York – L’Allemagne, la Belgique, la République Dominicaine, l’Afrique du Sud et l’Indonésie ont été élus, vendredi par l’Assemblée générale de l’ONU, nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité, l’organe exécutif des Nations-Unies, pour une période de deux ans à compter du 1 janvier 2019.