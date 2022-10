ONU: La Gambie réitère son “ferme” soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

mercredi, 26 octobre, 2022 à 10:34

Nations Unies (New York) – La Gambie a réaffirmé, à New York, son “ferme” soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara, tout en saluant l’initiative d’autonomie comme “solution viable” à ce différend régional.

Intervenant devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, le représentant de la Gambie a mis en avant l’approche “constructive” du Maroc et son engagement en faveur du dialogue en vue de résoudre le différend régional sur le Sahara, en appelant les autres parties à faire montre d’une “attitude positive” afin que le processus politique mené sous l’égide de l’ONU puisse avancer vers une solution de compromis.

Il a, dans ce cadre, souligné le soutien international massif en faveur de l’initiative marocaine d’autonomie qui présente une “solution viable”, relevant que cette initiative, conforme au droit international, a été qualifiée de sérieuse et crédible dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité depuis 2007.

Le diplomate gambien s’est également félicité des efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura visant à relancer le processus politique en vue de parvenir à une solution pacifique, durable et mutuellement acceptable, appelant toutes les parties prenantes à demeurer attachées au processus des tables rondes pour garantir le règlement de ce différend régional dans le cadre d’un esprit de compromis et du réalisme.

L’intervenant a, par ailleurs, mis en avant les efforts déployés par le Maroc en matière des droits de l’homme dans les provinces du Sud ainsi que la dynamique de développement socio-économique qui “démontre l’investissement du Royaume dans la paix et la stabilité dans la région”, notant que ces projets de développement ont permis d’améliorer la vie des populations locales.