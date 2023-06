ONU-Habitat: le Maroc plaide à Nairobi pour une vision commune de la ville de demain

lundi, 5 juin, 2023 à 21:23

Nairobi – Le Maroc a plaidé lundi à Nairobi pour l’élaboration d’une vision commune de la ville de demain, en s’inscrivant dans une démarche de mise en œuvre du Nouvel agenda urbain.

“Notre défi aujourd’hui est de contribuer à l’élaboration d’une vision collective commune de la ville de demain et d’assurer l’inclusion sociale, la croissance économique, la résilience et le développement durable”, a souligné la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du Département de l’Habitat et de la politique de la ville, Youssef Hosni, lors d’une plénière dans le cadre des travaux de la 2ème Session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’habitat (5-9 juin), la ministre a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre le Nouvel agenda urbain, rappelant que le Maroc est parmi les premiers pays à avoir publié leur rapport sur la mise en œuvre de cet agenda, et ce, dès mars 2022.

Le Maroc s’est engagé au cours des dernières années, dans des réformes structurelles pour réussir sa transition économique, sociale et écologique et a initié des stratégies et programmes de développement intégrés, ainsi que des projets d’infrastructure d’envergure, a-t-elle souligné.

Ces efforts ont permis de faciliter l’accès au logement et la lutte contre toutes les formes de logement insalubre, a fait savoir Mme El Mansouri, relevant que parmi 85 villes marocaines, 60 ont été déclarées sans bidonvilles, tandis que le déficit de logement a été réduit de 70% depuis 2002.

Conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a adopté le Nouveau modèle de développement, qui a pour ambition de propulser le Royaume dans le tiers supérieur des classements mondiaux d’ici 2035, a mis en avant la ministre, ajoutant que ce nouveau modèle de développement vise à réussir la transition urbaine et économique et à développer des villes résilientes et inclusives, tout en mettant en valeur leur patrimoine et leur identité.

En outre, Mme El Mansouri a souligné que le Dialogue national de l’Urbanisme et de l’Habitat, lancé en 2022, sous le haut patronage de SM le Roi, a permis d’enclencher cette transition vers un modèle innovant pour repenser l’urbanisme et redynamiser l’habitat.

La 2ème Session de l’Assemblée générale d’ONU-Habitat constitue une plateforme d’échange d’expertises en matière de développement urbain et d’habitat durable et offre une opportunité pour se prononcer sur les perspectives d’avenir, a-t-elle noté, indiquant qu’en sa qualité de membre du Conseil exécutif d’ONU-Habitat, le Royaume du Maroc se félicite de la démarche d’ouverture sur tous les pays membres, pour partager son expertise, tout en s’inspirant des expériences des autres pays.

La plénière a été marquée par la reconduction du Maroc en tant que membre du Conseil exécutif d’ONU-Habitat pour un deuxième mandat. Cette décision unanime prise par consensus confirme le rôle actif et important que joue le Royaume au sein de cette organisation.

La séance a également été marquée par les interventions de plusieurs ministres et hauts responsables, dont notamment le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, et la directrice exécutive d’ONU-Habitat Maimunah Mohd Sharif.

Tenue sous le thème “Un avenir urbain durable grâce à un multilatéralisme inclusif et efficace : atteindre les ODD en temps de crise mondiale”, cette session réunit près de 5.000 participants, dont plus de 30 ministres, en plus de hauts responsables et experts mondiaux, pour débattre des politiques urbaines mondiales et promouvoir un multilatéralisme inclusif et transformateur.

Le programme de cinq jours comprend un dialogue de haut niveau des chefs d’État, des débats thématiques et des dialogues axés sur l’accès universel à un logement abordable, l’action climatique urbaine, la récupération des crises urbaines, la localisation des ODD, la prospérité et les finances locales.

Plus de 30 événements parallèles présenteront des approches innovantes et des actions transformatrices liées au domaine de l’habitat, tandis qu’un espace exposition permettra à plus de 50 exposants de présenter les meilleurs pratiques dans le domaine de l’habitat et la durabilité, des projets urbains et des solutions de pointe pour relever les défis du logement, des transports, de l’énergie et du changement climatique.

Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation importante conduite par M. Youssef Hosni et composée notamment du Secrétaire général du Conseil national de l’Habitat Mohamed Hardouza, de la directrice de l’Urbanisme Badria Benjelloun, de la directrice de la Promotion immobilière Hind Benzha et de la directrice de la Communication de la Coopération et des Systèmes d’information Badiaa Gueroui.

La délégation marocaine comprend également la cheffe de service au sein du Département de l’Habitat Amal Lamssitef, le directeur de l’Agence urbaine d’Agadir Amine Belkacemi, ainsi que le chef de la division du Système des Nations Unies pour le développement au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Anas Alami Hamedane.