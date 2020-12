ONU : le Japonais Hiro Mizuno nommé Envoyé spécial pour les financements innovants et les investissements durables

jeudi, 31 décembre, 2020 à 20:59

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations-Unies a nommé le Japonais Hiro Mizuno, Envoyé spécial de l’ONU pour les financements innovants et les investissements durables, avec comme mission d’encourager des mesures nouvelles pour réorienter les investissements publics et privés vers la réalisation de l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD).

“L’Envoyé spécial appuiera le plaidoyer et l’engagement du Secrétaire général dans le dialogue public-privé mondial visant à encourager des mesures nouvelles et inédites pour réorienter les investissements publics et privés vers l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable”, a indiqué l’ONU dans un communiqué.