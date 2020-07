ONU: l’Assemblée générale décide de tenir virtuellement le débat général de sa 75è session en septembre

jeudi, 23 juillet, 2020 à 17:03

Nations-Unies (New York) – Les Etats membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont décidé, de manière unanime, de tenir virtuellement le débat général de la semaine de haut niveau de sa 75è session, prévue du 22 au 29 septembre à New York, étant donné les contraintes imposées par la pandémie du coronavirus.

Dans une résolution, adoptée suivant une “procédure d’approbation tacite”, les Etats membres ont convenu que les traditionnels discours prononcés par les chefs d’Etat et de gouvernement à cette occasion se feront sous la forme de déclarations vidéo préenregistrées qui seront diffusées dans la salle de l’Assemblée générale et retransmises en ligne.

L’accès physique à la salle de l’Assemblée générale et au siège des Nations-Unies ne sera autorisé que pour les ambassadeurs et un nombre limité du personnel diplomatique en poste à New York, en raison des mesures de distanciation sociale liées à la pandémie du Covid-19.

De même, les autres réunions et évènements parallèles qui sont prévus à cette occasion devront également se tenir de manière virtuelle ou sous un format réduit.

Traditionnellement, la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale constitue une véritable messe mondiale qui marque les travaux des Nations-Unies à New York, où convergent annuellement plusieurs dizaines de délégations conduites par des Chefs d’Etat et de gouvernement ou des ministres des Affaires étrangères.

Ce conclave est d’habitude marqué par la présence simultanée au siège de l’ONU de milliers de personnes, entre diplomates, responsables gouvernementaux, journalistes et employés des Nations-Unies. Une situation rendue quasiment impossible à envisager cette année en raison des restrictions sur les déplacements et les mesures de distanciation sociale liées à la pandémie.

La résolution adoptée par l’Assemblée générale convient également de la tenue le 30 septembre à New York du Sommet mondial sur la biodiversité, ainsi que la réunion de haut niveau sur le 25è anniversaire de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 1er octobre. La réunion plénière de haut niveau sur la commémoration et la promotion de la Journée mondiale de l’élimination totale des armes nucléaires est prévue le 2 octobre.