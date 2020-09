ONU: l’Assemblée générale tient sa première réunion présentielle depuis mars

vendredi, 4 septembre, 2020 à 9:06

Nations-Unies (New York) – L’Assemblée générale des Nations-Unies a tenu, jeudi à New York, sa première réunion présentielle depuis le début de la pandémie du coronavirus aux Etats-Unis en mars dernier, qui avait forcé l’organisation à suspendre toutes les réunions et conférences en personne.