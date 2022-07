ONU: Le Maroc participe à New York au Forum politique de haut niveau sur le développement durable

vendredi, 15 juillet, 2022 à 18:07

Nations Unies (New York) – Une importante délégation marocaine conduite par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali participe aux travaux du Forum politique de Haut niveau sur le développement durable, qui se tient au siège des Nations Unies à New York (4-15 juillet).