ONU : réunion de haut niveau sur la consolidation et la pérennisation de la paix, mardi et mercredi à New York

lundi, 23 avril, 2018 à 19:06

New York – L’Assemblée générale des Nations-Unies tient, mardi et mercredi à New York, une réunion de haut niveau consacrée à la consolidation et la pérennisation de la paix, qui sera le plus grand rassemblement de chefs d’Etat et de gouvernement et de ministres depuis le débat général de septembre 2017.