Ouverture à Abidjan des travaux de la 2ème édition du Salon des collectivités territoriales avec le Maroc comme invité d’honneur

jeudi, 29 septembre, 2022 à 12:26

L’Agence nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et l’Institut portugais pour l’Emploi et la formation professionnelle (IEFP) ont conclu, mercredi à Lisbonne, un protocole d’accord, aux termes duquel 400 travailleurs marocains bénéficieront d’opportunités d’emploi dans le domaine agricole au Portugal.