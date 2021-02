Ouverture au Caire des travaux de la réunion d’urgence des ministres arabes des AE

lundi, 8 février, 2021 à 17:42

Le Caire – Les travaux de la réunion d’urgence des ministres arabes des affaires étrangères ont débuté, lundi au siège de la Ligue au Caire, avec à l’ordre du jour nombre de questions liées à la sécurité nationale arabe, à leur tête la cause palestinienne.

Le Maroc est représenté à cette réunion, qui se tient par visioconférence, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Selon une source diplomatique arabe, le renforcement de la solidarité et l’action arabe commune pour contrer les menaces à la sécurité nationale arabe et la réaffirmation des constantes envers la cause palestinienne seront au centre de cette réunion d’urgence.

Dans des déclarations à la presse, la même source a affirmé, peu avant le début de la réunion, que les chefs de la diplomatie arabe vont souligner leur attachement à l’initiative de paix arabe pour résoudre la cause palestinienne.

La réunion examinera deux projets soumis par l’Egypte et la Jordanie dans ce sens dans lequel ils affirment, entre autres, que les pays arabes sont une seule entité représentée par la Ligue des Etats arabes qui défend leurs intérêts communs et la sécurité arabe nationale.

Ce conclave réaffirmera aussi la centralité de la cause palestinienne pour les pays arabes et leur engagement à défendre les droits légitimes du peuple palestinien.