Ouverture à Dubaï du Sommet mondial des gouvernements avec la participation du Maroc

lundi, 13 février, 2023 à 15:26

Dubaï -Les travaux du Sommet mondial des gouvernements, tenu sous le thème: ”Façonner les gouvernements de demain”, se sont ouverts, lundi à Dubaï, avec la participation de représentants de plusieurs pays dont le Maroc.

Le Royaume prend part à ce Sommet mondial, qui se tient du 13 au 15 février, par une délégation composée de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, de Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

Le sommet connait la participation de présidents, de représentants de gouvernements, de ministres, de fonctionnaires, de chefs d’organisations et de compagnies internationales, de leaders d’opinion, d’experts mondiaux et d’éminents chefs d’entreprise du secteur privé.

Le programme comprend plus de 220 sessions, au cours desquelles plus de 300 intervenants, leaders d’opinion, experts mondiaux et décideurs du monde entier, partageront leurs visions et discuteront d’idées et de stratégies pour l’avenir.

Le sommet a signé des partenariats avec plus de 80 partenaires stratégiques, de la connaissance et des médias, et a publié cette année 20 rapports de connaissance, en coopération avec les plus importantes institutions de recherche internationales.

Au cours du Sommet, des réunions ministérielles de haut niveau seront organisées, telles que la réunion des ministres arabes des finances en présence du président du Fonds monétaire international (FMI) et la réunion des ministres arabes de la jeunesse en présence du secrétaire général de la Ligue des États arabes. 80 accords bilatéraux et réunions majeures seront conclus au cours de cette édition du sommet, visant à fournir une occasion pour les décideurs du monde entier de consolider la coopération et d’échanger des visions sur les gouvernements futurs.

Le Sommet mondial des gouvernements 2023 accueillera une série de sessions de dialogue interactif autour de six thèmes principaux, dont l’accélération du développement et de la gouvernance, l’avenir des sociétés et des soins de santé, l’exploration des frontières, la gouvernance de la résilience économique et de la connectivité, la conception des villes mondiales et la durabilité, et la priorité à l’apprentissage et au travail.

L’édition actuelle du Sommet mondial des gouvernements accueille un certain nombre de forums et de dialogues internationaux visant à discuter des tendances mondiales les plus importantes dans divers secteurs vitaux qui contribuent au développement du travail gouvernemental et des politiques et stratégies futures.

Les forums sont organisés en partenariat avec un certain nombre d’organisations internationales, d’institutions technologiques, de compagnies de premier plan et d’institutions sociales soucieuses de créer de nouvelles solutions aux défis auxquels le monde est confronté.

Dans le cadre de l’édition actuelle du Sommet Mondial des Gouvernements, des prix mondiaux seront décernés pour récompenser des ministres, des représentants du secteur privé, des innovateurs et des créateurs pour leurs contributions exceptionnelles à la construction d’une société meilleure pour l’humanité.

Les prix comprennent le prix “Edge of Government”, le prix du meilleur ministre, le prix mondial de la visualisation des données, le prix M-Gov et le prix “Shaping Future Governments” : Global Universities Challenge.