Ouverture à Séoul du 1er Sommet Corée-Afrique, avec la participation du Maroc

mardi, 4 juin, 2024 à 2:26

Séoul – Le premier Sommet Corée-Afrique s’est ouvert, mardi à Séoul, sous le thème “L’avenir que nous construisons ensemble : Croissance partagée, durabilité et solidarité”.

SM le Roi Mohammed VI est représenté à ce Sommet par le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami.

Ce Sommet, dont les travaux ont été lancés par le Président coréen Yoon Suk Yeol, connait la participation de plus de 45 pays africains qui vont plancher deux jours durant sur les moyens de développer la coopération entre la Corée et les États africains, notamment dans les domaines de l’économie, de l’énergie et du numérique.

Cet événement entend jeter les bases d’une coopération étroite entre l’Afrique et la Corée qui avait annoncé en 2006, “I’Initiative de la Corée pour le Développement de l’Afrique”, à travers laquelle ce pays d’Asie affirme son engagement à partager ses expériences en matière de développement avec le continent africain.