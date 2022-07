La paix et la stabilité, des conditions indispensables au développement de l’Afrique (Macky Sall)

dimanche, 17 juillet, 2022 à 20:43

Lusaka – La paix et la stabilité constituent des conditions préalables et indispensables au développement économique et social du continent africain, a indiqué dimanche le Président sénégalais, président en exercice de l’Union Africaine (UA), Macky Sall.