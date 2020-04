La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

lundi, 6 avril, 2020 à 11:17

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 69.529 décès dans 208 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 1.276.732 cas confirmés, dont 265.956 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 1.113 cas de contamination au Covid-19, dont 71 décès et 76 personnes guéries, alors que 3.954 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 336.851, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 9.620 décès et 17.977 guérisons, alors que la seule journée de dimanche a été marquée par 1.165 nouveaux décès et l’annonce de 25.316 nouveaux cas de contamination.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 131.646 cas, 12.641 morts et 38.080 guérisons, l’Italie avec 128.948, 15.887 décès et 21.815 guérisons et l’Allemagne où le nombre de cas confirmés a grimpé à 100.123 cas, dont 1.584 morts et 28.700 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Suisse (21.176 cas), le Portugal (11.278), le Luxembourg (2.804) ou encore la Pologne (4.201).

Par ailleurs, 6.343 cas ont été recensés en Russie et 10.284 cas en Corée du Sud, qui recense 186 morts et 6.598 guérisons, alors que l’Australie compte près de 5.795 cas de contamination, 39 décès et 2.432 cas guéris.

L’Arabie Saoudite n’est pas en reste avec 2.463 cas enregistrés, dont 34 décès et 488 guérisons, tout comme la Palestine où 246 cas ont été confirmés, dont 1 décès et 25 guérisons.