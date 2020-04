La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

jeudi, 23 avril, 2020 à 19:06

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 185.494 décès dans 210 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.665.122 cas confirmés, dont 185.494 guéris :

Le Maroc a enregistré, jusqu’à présent, 3.568 cas de contamination au Covid-19, dont 155 décès et 456 personnes guéries, alors que 18.379 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 819,175, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 45.343 décès et 79.817 guérisons, alors que la seule journée de jeudi a été marquée par 25 nouveaux décès et l’annonce de 431 nouveaux cas de contamination.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 204.178 cas, 21.282 morts et 89.250 guérisons, l’Italie avec 183.957 cas, 24.648 décès et 57.776 guérisons, la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 158.050, dont 20.796 morts et 42.088 guérisons et l’Allemagne avec 148.453 dont 5.086 décès et 92.263 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme le Royaume Uni (129.044 cas), la Turquie (95.591), la Russie (57.999) ou encore la Suisse (28.063).

Par ailleurs, 10.034 cas ont été recensés en Pologne et 9.501 cas au Mexique, qui recense 145 morts et 729 guérisons, alors que l’Australie compte près de 6.647 cas de contamination, 74 décès et 5.045 cas guéris.

L’Arabie Saoudite n’est pas en reste avec 11.631 cas enregistrés, dont 109 décès et 1.925 guérisons, tout comme la Palestine où 466 cas ont été confirmés, dont 4 décès.