La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

vendredi, 24 avril, 2020 à 11:23

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à vendredi à 11h00 GMT, au moins 191.791 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.747.535 cas confirmés, dont 755.526 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 3.692 cas de contamination au Covid-19, dont 478 personnes guéries et 155 décès, alors que 19.124 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 886.709, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 50.243 décès et 85.922 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 219.764 cas, 22.524 morts et 92.355 guérisons, l’Italie avec 189.973 cas, 25,549 décès et 57.576 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 158.183 cas, dont 21.856 morts et 42.088 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 153.129 cas d’infection au Covid-19, dont 5.575 morts et 106.800 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne (138.078 cas et 18.738 morts), la Belgique (44.293 cas et 6679 morts), les Pays-Bas (35.729 cas) ou encore la Suisse (28.496 cas).

Par ailleurs, 5.849 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures en Russie, portant ainsi le bilan à 68.622 infections.

La Chine berceau de la pandémie compte 82.804 cas dont 4.632 décès et 77.257 guérisons. Le Japon recense 12.368 cas, 10,708 autres en Corée du Sud et 6.675 cas de contamination en Australie, alors que le Mexique a recensé 1.089 cas en une seule journée portant le bilan à 11.633 cas d’infection.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 13.930 cas enregistrés, dont 121 décès et 1.925 guérisons, tout comme l’Egypte où 3.891 cas ont été confirmés, dont 287 décès et 1004 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.201.713 cas, 114.551 décès et 381.256 guérisons, suivie de l’Amérique 1.059.702 cas, 59.174 morts et 149.182 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 437.446 cas, 16.283 décès et 205.852 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 28.220 cas, 1.301 décès et 8.543 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.232 cas, dont 96 morts et 6.294 guérisons.