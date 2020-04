La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

samedi, 25 avril, 2020 à 12:51

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à samedi à 11h00 GMT, au moins 197.703 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.837.215 cas confirmés, dont 809.072 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 3.889 cas de contamination au Covid-19, dont 498 personnes guéries et 159 décès, alors que 20.723 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 925.758 ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 52.217 décès et 110.432 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 219.764 cas, 22.524 morts et 92.355 guérisons, l’Italie avec 192.994 cas, 25.969 décès et 60.498 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 159.828 cas, dont 22.245 morts et 43.493 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 155.054 cas d’infection au Covid-19, dont 5.767 morts et 109.800 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne 143.464 cas et 19.506 morts, la Belgique avec 1.032 cas supplémentaires en 24 heures portant le bilan à 45.325 cas et 6.917 morts, les Pays-Bas (36.535 cas) ou encore la Suisse (28.677 cas).

Par ailleurs, la Russie a enregistré 68.622 infections, 615 morts et 5.568 guérisons.

La Chine berceau de la pandémie compte 82,816 cas dont 4.632 décès et 77.346 guérisons. Le Japon recense 12.829 cas, 10.718 autres en Corée du Sud et 6.695 cas de contamination en Australie, alors que le Mexique a recensé 1.239 cas en une seule journée portant le bilan à 12,872 cas d’infection. Le Brésil a recensé 54.043 infections avec 1.048 cas de plus en 24 heures.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 15.102 cas enregistrés, dont 127 décès et 2.049 guérisons, tout comme l’Égypte où 4.092 cas ont été confirmés, dont 294 décès et 1.075 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.228.366 cas, 117.623 décès et 398.309 guérisons, suivie de l’Amérique 1.119.715 cas, 61.962 morts et 181.049 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 450.542 cas, 16.674 décès et 215.256 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 29.993 cas, 1.332 décès et 9.153 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.257 cas, dont 98 morts et 6.558 guérisons.