La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

lundi, 27 avril, 2020 à 13:42

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à lundi à 11h00 GMT, au moins 207. 262 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.004.891 cas confirmés, dont 882.984 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.115 cas de contamination au Covid-19, dont 669 personnes guéries et 161 décès, alors que 22.425 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 987.322 ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 55.415 décès et 118.781 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 226.629 cas, 23.190 morts et 117.727guérisons, l’Italie avec 197.675 cas, 26.644 décès et 64.928 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 162.100 cas, dont 22.856 morts et 44.903 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure au top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 157.770 cas d’infection au Covid-19, dont 5.976 décès et 114.500 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne (152.840 cas et 20.732 morts), la Belgique avec 553 cas supplémentaires en 24 heures portant le bilan à 46. 687 cas et 7,207 morts, les Pays-Bas (37.845 cas) ou encore la Suisse (29.061 cas).

Par ailleurs, la Russie a enregistré 6.198 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 87.147 infections, 794 décès et 6.198 guérisons.

La Chine berceau de la pandémie compte 82.830 cas dont 4.633 décès et 77.474 guérisons. Le Japon recense 13.441 cas, 10.738 autres en Corée du Sud et 6.720 cas de contamination en Australie, alors que le Mexique a recensé 835 cas en une seule journée portant le bilan à 14.677 cas d’infection. Le Brésil a recensé 63.100 cas confirmés, dont 4.286 décès et 30.152 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 17.522 cas enregistrés, dont 139 décès et 2.357 guérisons, tout comme l’Égypte où 4.534 cas ont été confirmés, dont 317 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,2985904913 aux États-Unis, de 0,4847512203 en Espagne, de 0,3268579009 en Italie, de 0,2484360636 en France et de 0,1884115695 en Allemagne. Le Maroc affiche, quant à lui, un taux de 0,01117205985.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.284.431 cas, 122.097 décès et 439.785 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.204.228 cas, 66.323 morts et 196.976 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 474.547 cas, 17.298 décès et 228.719 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 32.674 cas, 1.427 décès et 10.021 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.282 cas, dont 102 morts et 6.838 guérisons.