La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mardi, 28 avril, 2020 à 12:23

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à mardi à 10H00 GMT, au moins 211.939 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.076.171 cas confirmés, dont 925.470 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.246 cas de contamination au Covid-19, dont 739 personnes guéries et 163 décès, alors que 26.122 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.01.0507, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 56.803 décès et 139.162 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 229.422 cas, 23.521 morts et 120.832 guérisons, l’Italie avec 199.414 cas, 26.977 décès et 66.624 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 165.842 cas, dont 23.293 morts et 45.513 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure au top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 158.758 cas d’infection au Covid-19, dont 6.126 décès et 114.500 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie de coronavirus comme la Grande-Bretagne (157.149 cas et 21.092 morts), la Belgique avec 647 cas supplémentaires en 24 heures, portant le bilan à 47.334 cas et 7.331 morts, les Pays-Bas (38.245 cas) ou encore la Suisse (29.164 cas).

Par ailleurs, la Russie a enregistré 6.411 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, portant le bilan à 93.558 infections, 867 décès et 8.456 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.836 cas, dont 4.633 décès et 77.555 guérisons. Le Japon recense 13.614 cas, 10.752 autres en Corée du Sud et 6.731 cas de contamination en Australie, alors que le Mexique a enregistré 15.529 cas. Le Brésil a recensé 67.446 cas confirmés, dont 4.603 décès et 31.142 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 18.811 cas enregistrés, dont 144 décès et 2.531 guérisons, tout comme l’Égypte où 4.782 cas ont été confirmés, dont 337 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,305602206 aux États-Unis, de 0,490725346 en Espagne, de 0,329733358 en Italie, de 0,25417109 en France et de 0,189591456 en Allemagne. Le Maroc affiche, quant à lui, un taux de 0,01152772.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.310.379 cas, 124.288 décès et 448.836 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.237.362 cas, 68.436 morts et 221.257 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 486.182 cas, 17.644 décès et 237.611 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 34.191 cas, 1.475 décès et 10.634 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.305 cas, dont 103 morts et 6.918 guérisons.