La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mercredi, 29 avril, 2020 à 11:35

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à mercredi à 10h00 GMT, au moins 218.359 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.148.944 cas confirmés, dont 962.319 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.289 cas de contamination au Covid-19, dont 890 personnes guéries et 167 décès, alors que 27.787 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.035.765 ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 59.266 décès et 142.238 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 232.128 cas, 23.822 morts et 123.903 guérisons, l’Italie avec 201.505 cas, 27.359 décès et 68.941 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 165.911 cas avec 23.660 décès et 46.886 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 161.145 cas d’infection dont 21.678 décès, suivie de l’Allemagne avec 159.912 cas, dont 6.314 décès et 120.400 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 5.841 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 99.399 infections, 972 décès et 10.286 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.858 cas dont 4.633 décès et 77.578 guérisons. Le Japon recense 13.736 cas, 10.761 autres en Corée du Sud et 6.738 cas de contamination en Australie, alors que le Mexique a enregistré 16.752 cas. Le Brésil a recensé 73.235 cas confirmés, dont 5.083 décès et 32.544 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 20.077 cas enregistrés, dont 152 décès et 2.784 guérisons, tout comme l’Égypte où 5.042 cas ont été confirmés, dont 359 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,313240848 aux États-Unis, de 0,496513382 en Espagne, de 0,33319085 en Italie, de 0,25427684 en France et de 0,237595452 en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.330.055 cas, 126.739 décès et 465.663 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.276.221 cas, 72.002 morts et 230.541 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 497.040 cas, 17.966 décès et 246.554 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 35.806 cas, 1.528 décès et 11.871 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.314 cas, dont 107 morts et 6.933 guérisons.