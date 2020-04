La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

jeudi, 30 avril, 2020 à 11:42

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à jeudi à 10h00 GMT, au moins 228.505 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.232.063 cas confirmés, dont 1.007.866 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.359 cas de contamination au Covid-19, dont 969 personnes guéries et 168 décès, alors que 29.563 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.064.572, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 61.669 décès et 147.411 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 236.899 cas, 24.275 morts et 132.929 guérisons, l’Italie avec 203.591 cas, 27.682 décès et 71.252 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 166.420 cas avec 24.087 décès et 48.228 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 165.221 cas d’infection dont 26.097 décès, suivie de l’Allemagne avec 161.539 cas, dont 6.467 décès et 123.500 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 7.099 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 106.498 infections, dont 1.073 décès et 11.619 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.862 cas dont 4.633 décès et 77.610 guérisons. Le Japon recense 13.965 cas, 10.765 autres en Corée du Sud et 6.752 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 17.799 cas et le Brésil a recensé 79.685 cas confirmés, dont 5.513 décès et 34.132 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 21.402 cas enregistrés, dont 157 décès et 2.953 guérisons, tout comme l’Égypte où 5.268 cas ont été confirmés, dont 380 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,321952794 aux États-Unis, de 0,506718378 en Espagne, de 0,336640075 en Italie, de 0,255056938 en France et de 0,243605189 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre pour sa part un taux de 0,01183451.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.356.135 cas, 133.176 décès et 490.098 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.319.076 cas, 75.281 morts et 240.067 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 510.086 cas, 18.330 décès et 257.384 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 38.160 cas, 1.594 décès et 12.702 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.330 cas, dont 110 morts et 7.035 guérisons.