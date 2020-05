La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

vendredi, 1 mai, 2020 à 12:05

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à vendredi à 10h00 GMT, au moins 234.393 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.320.613 cas confirmés, dont 1.049.260 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.529 cas de contamination au Covid-19, dont 1.055 personnes guéries et 171 décès, alors que 31.274 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.095.304, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 63.871 décès et 155.737 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 239.639 cas, 24,543 morts et 137.984 guérisons, l’Italie avec 205.463 cas, 27.967 décès et 75.945 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 167.178 cas avec 24.376 décès et 49.476 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 171.253 cas d’infection dont 26.771 décès, suivie de l’Allemagne avec 163.009 cas, dont 6.623 décès et 126.900 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 7.933 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 114.431 infections, dont 1.169 décès et 13.220 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.874 cas dont 4.633 décès et 77.642 guérisons. Le Japon recense 14.088 cas, 10.774 autres en Corée du Sud et 6.766 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 19.224 cas et le Brésil a recensé 87.187 cas confirmés, dont 6.006 décès et 35.935 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 22.753 cas enregistrés, dont 162 décès et 3.163 guérisons, tout comme l’Égypte où 5.537 cas ont été confirmés, dont 392 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,333730652 aux États-Unis, de 0,5105219429 en Espagne, de 0,3403959576 en Italie, de 0,249556502 en France et de 0,256943736 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre pour sa part un taux de 0,01257008.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.384.048 cas, 135.485 décès et 510.442 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.365.731 cas, 78.487 morts et 252.570 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 524.057 cas, 18.669 décès et 266.525 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 39.910 cas, 1.640 décès et 13.156 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.347 cas, dont 112 morts et 7.070 guérisons.