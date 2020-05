La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

samedi, 2 mai, 2020 à 13:04

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à samedi à 10h00 GMT, au moins 239.892 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.416.438 cas confirmés, dont 1.087.085 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.687 cas de contamination au Covid-19, dont 1.055 personnes guéries et 172 décès, alors que 33.415 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.131.492, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 65.776 décès et 161.563 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 242.988 cas, 24.824 décès et 142.450 guérisons, l’Italie avec 207.428 cas, 28.236 décès et 78.249 guérisons et le Royaume-Uni où le nombre de cas confirmés a grimpé à 177.454 cas, dont 27.510 décès.

De son côté, la France a recensé 167.346 cas d’infection dont 24.594 décès et 50.212 guérisons, suivie de l’Allemagne avec 164.077 cas, dont 6.736 décès.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 9.623 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 124.054 infections, dont 1.222 décès et 15.013 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.875 cas dont 4.633 décès et 77.685 guérisons. Le Japon recense 14.305 cas, contre 10.780 autres en Corée du Sud et 6.783 en Australie. Le Mexique a enregistré 20.739 cas dont 1.972 décès alors que le Brésil a recensé 92.202 cas confirmés, dont 6.006 décès et 35.935 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 24.097 cas enregistrés, dont 169 décès et 3.555 guérisons, tout comme l’Égypte où 5.895 cas ont été confirmés, dont 402 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,34219105 aux États-Unis, de 0,519742529 en Espagne, de 0,342984599 en Italie, de 0,256476135 en France et de 0,261641772 au Royaume-Uni. Le Maroc enregistre pour sa part un taux de 0,012725017.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.411.008 cas, 137.563 décès et 524.063 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.417.614 cas, 81.406 morts et 264.716 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 536.099 cas, 19.030 décès et 276.708 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 41.655 cas, 1.697 décès et 14.081 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.370 cas, dont 113 morts et 7.134 guérisons.