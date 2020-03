La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

jeudi, 19 mars, 2020 à 14:03

Rabat – Ci-après le nouveau bilan sur l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a fait à ce jour, au moins 8.986 décès dans 176 pays dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 220.343 cas confirmés, dont 85.778 guéris.

Le Maroc a enregistré 58 cas de contamination au Covid-19 dont 2 décès, la dernière concerne un citoyen marocain de la ville de Salé, âgé de 75 ans et une personne guérie.

Pour la Chine, épicentre de la pandémie, 81.928 cas ont été dénombrés à ce jour, dont 3.245 décès et 70.420 guérisons. Trente-quatre nouveaux cas et 8 nouveaux décès ont été déclarés jeudi, alors que le nombre de cas continue de diminuer.

Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 35.713 cas, 2.978 morts et 4.025 cas de guérisons et l’Iran avec 17.361 cas, 1.135 morts et 5.710 guérisons. Le nombre de cas confirmés en Espagne a grimpé à 14.769 cas, dont 638 morts et 1.081 guérisons.

Par ailleurs, 13.343 cas ont été dénombrés en Allemagne, avec 28 morts et 105 guérisons et 9.134 cas en France, dont 264 morts et 602 guérisons.

La Tunisie à quant à elle enregistré 29 cas, dont 1 guéri, alors que l’Algérie est à 82 cas confirmés, dont 8 décès et 32 guéris.

Aux États-Unis, 9.464 cas ont été enregistrés, avec 155 morts et 108 guérisons, alors que la Suisse compte 3.115 cas confirmés, dont 33 morts et 15 guérisons.