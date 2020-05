La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

dimanche, 3 mai, 2020 à 11:25

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, jusqu’à dimanche à 10h00 GMT, au moins 244.991 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.499.398 cas confirmés, dont 1.127.223 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 4.880 cas de contamination au Covid-19, dont 1.424 personnes guéries et 174 décès, alors que 36.081 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.160.840, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 67.448 décès et 173.725 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 245.567 cas, 25.100 morts et 146.233 guérisons, l’Italie avec 209.328 cas, 28.710 décès et 79.914 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 168.396 cas avec 24.760 décès et 50.562 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 182.260 cas d’infection dont 28.131 décès, suivie de l’Allemagne avec 164.967 cas, dont 6.812 décès et 130.600 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 10.633 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 134.687 infections, dont 1.280 décès et 16.639 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.877 cas dont 4.633 décès et 77.713 guérisons. Le Japon recense 14.571 cas, 10.793 autres en Corée du Sud et 6.799 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 22.088 cas et le Brésil a recensé 97.100 cas confirmés, dont 6.761 décès et 40.937 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 25.459 cas enregistrés, dont 176 décès et 3.765 guérisons, tout comme l’Égypte où 6.193 cas ont été confirmés, dont 415 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,3510666084 aux États-Unis, de 0,5252589162 en Espagne, de 0,3461262713 en Italie, de 0,2580853754 en France et de 0,2687278354 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre pour sa part un taux de 0,01324900415.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.436.451 cas, 139.576 décès et 535.163 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.461.186 cas, 84.139 morts et 284.372 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 548.764 cas, 19.382 décès et 285.009 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 43.888 cas, 1,764 décès et 14.872 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.388 cas, dont 115 morts et 7.162 guérisons.