La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

lundi, 4 mai, 2020 à 12:55

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, au moins 248.561 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 3.582.464 cas confirmés, dont 1.160.080 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à lundi à 10H00 5.000 cas de contamination au Covid-19, dont 1.565 personnes guéries et 177 décès, alors que 39.076 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.188.421, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 68.602 décès et 178.594 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 247.122 cas, 25.264 morts et 148.558 guérisons, l’Italie avec 210.717 cas, 28.884 décès et 81.654 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 168.693 cas avec 24.895 décès et 50.784 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 186.599 cas d’infection dont 28.446 décès, suivie de l’Allemagne avec 165.664 cas, dont 6.866 décès et 132.700 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 10.581 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 145.268 infections, dont 1.356 décès et 18.095 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.880 cas dont 4.633 décès et 77.766 guérisons. Le Japon recense 14.877 cas, 10.801 autres en Corée du Sud et 6.822 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 23.471 cas et le Brésil a recensé 101.826 cas confirmés, dont 7.051 décès et 42.991 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 27.011 cas enregistrés, dont 184 décès et 4.134 guérisons, tout comme l’Égypte où 6.465 cas ont été confirmés, dont 429 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,3594077822 aux États-Unis, de 0,5285850049 en Espagne, de 0,3484229989 en Italie, de 0,2585405606 en France et de 0,2751253449 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01357479933.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.460.554 cas, 140.815 décès et 545.099 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.505.781 cas, 86.136 morts et 295.512 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 561.415 cas, 19.674 décès et 296.321 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 45.582 cas, 1.806 décès et 15.290 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.411 cas, dont 115 morts et 7.213 guérisons.