La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mercredi, 6 mai, 2020 à 10:55

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, près de 258.840 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 3.742.585 cas confirmés, dont plus de 1.248.077 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à mercredi à 10H00 5.382 cas de contamination au Covid-19, dont 1.969 personnes guéries et 182 décès, alors que 46.718 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.237.761, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 72.275 décès et 200.669 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 250.561 cas, 25.613 morts et 154.718 guérisons, l’Italie avec 213.013 cas, 29.315 décès et 85.231 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 170.551 cas avec 25.531 décès et 52.736 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 194.990 cas d’infection dont 29.427 décès, suivie de l’Allemagne avec 167.007 cas, dont 6.993 décès et 137.400 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 10.559 nouveaux cas dans les dernières 24 heures portant le bilan à 165.929 infections, dont 1.537 décès et 21.327 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.883 cas dont 4.633 décès et 77.911 guérisons. Le Japon recense 15.253 cas, 10.806 autres en Corée du Sud et 6.875 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 26.025 cas et le Brésil a recensé 115.953 cas confirmés, dont 7.958 décès et 48.221 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 30.251 cas enregistrés, dont 200 décès et 5.431 guérisons, tout comme l’Égypte où 7.201 cas ont été confirmés, dont 452 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,3743294135 aux États-Unis, de 0,5359409013 en Espagne, de 0,3522194615 en Italie, de 0,2613881498 en France et de 0,2874972052 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01416937554.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.505.471 cas, 144.233 décès et 573.137 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.586.958 cas, 91.728 morts et 332.182 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 589.337 cas, 20.497 décès et 317.101 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 50.322 cas, 1.920 décès et 16.984 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.467 cas, dont 118 morts et 7.384 guérisons.