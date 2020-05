La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

vendredi, 8 mai, 2020 à 10:55

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, près de 270.880 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 3.930.630 cas confirmés, dont plus de 1.348.434 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à vendredi à 10H00 5.661 cas de contamination au Covid-19, dont 2.302 personnes guéries et 185 décès, alors que 52.931 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.292.879, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 76.942 décès et 21.7251 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 256.855 cas, dont 26.070 morts et 163.919 guérisons, l’Italie avec 215.858 cas, 29.958 décès et 96.276 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 174.791, avec 25,987 décès et 55.027 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 206.715 cas d’infection dont 30.615 décès, suivie de l’Allemagne avec 169.430 cas, dont 7.392 décès et 141.700 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 10.699 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 187.859 infections, dont 1.723 décès et 26.608 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.886 cas dont 4.633 décès et 77.993 guérisons. Le Japon recense 15.477 cas, 10.822 autres en Corée du Sud et 6.914 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 29.616 cas et le Brésil a recensé 135.773 cas confirmés, dont 9.190 décès et 55.350 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 33.731 cas enregistrés, dont 219 décès et 7.798 guérisons, tout comme l’Égypte où 7.981 cas ont été confirmés, dont 482 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,3909984543 aux États-Unis, de 0,5494035393 en Espagne, de 0,3569237019 en Italie, de 0,2678864157 en France et de 0,3047847827 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01506259734.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.565.157 cas, 148.593 décès et 617.404 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.679.875 cas, 98.843 morts et 363.728 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 621.005 cas, 21.228 décès et 340.017 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 55.364 cas, 2.083 décès et 19.118 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.508 cas, dont 118 morts et 7.522 guérisons.