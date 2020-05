La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

samedi, 9 mai, 2020 à 11:49

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, près de 276.473 décès dans 211 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 4.029.145 cas confirmés, dont plus de 1.394.259 guéris:

Le Maroc a enregistré jusqu’à samedi à 10H00 5.873 cas de contamination au Covid-19, dont 2.389 personnes guéries et 186 décès, alors que 56.134 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.322.163, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 78.616 décès et 223.749 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 260.117 cas, dont 26.299 morts et 168.408 guérisons, l’Italie avec 217.185 cas, 30.201 décès et 99.023 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 176.079, avec 26,230 décès et 55.782 guérisons.

De son côté, la Grande-Bretagne a recensé 211.364 cas d’infection dont 31.241 décès, suivie de l’Allemagne avec 170.588 cas, dont 7.510 décès et 143.300 guérisons.

Par ailleurs, la Russie a enregistré 10.817 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 198.676 infections, dont 1.827 décès et 31.916 guérisons.

La Chine, berceau de la pandémie, compte 82.887 cas dont 4.633 décès et 78.046 guérisons. Le Japon recense 15.575 cas, 10.840 autres en Corée du Sud et 6.927 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 31.522 cas et le Brésil a recensé 146.894 cas confirmés, dont 10.017 décès et 59.297 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 35.432 cas enregistrés, dont 229 décès et 9.120 guérisons, tout comme l’Égypte où 8.476 cas ont été confirmés, dont 503 décès.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,3998546571 aux États-Unis, de 0,5563808391 en Espagne, de 0,3591179118 en Italie, de 0,2698604172 en France et de 0,3116393625 en Grande-Bretagne. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01594495929.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.593.469 cas, 150.714 décès et 635.962 guérisons, suivie de l’Amérique avec 1.728.796 cas, 101.905 morts et 379.872 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 638.486 cas, 21.557 décès et 350.352 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 59.312 cas, 2.164 décès et 19.905 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.523 cas, dont 118 morts et 7.588 guérisons.