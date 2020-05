La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

lundi, 11 mai, 2020 à 11:05

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 284.022 décès dans 211 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec près de 4.194.913 cas confirmés, dont plus de 1.500.008 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à lundi à 10H00, 6.226 cas de contamination au Covid-19, dont 2.759 personnes guéries et 188 décès, alors que 61.515 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.367.638, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 80.787 décès et 256.336 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 264.663 cas, dont 26.621 morts et 176.439 guérisons, la Russie qui a enregistré 11.656 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 221.344 infections, dont 2.009 décès et 39.801 guérisons, le Royaume-Uni a recensé 219.183 cas d’infection dont 31.855 décès et l’Italie qui ferme le top 5 avec 219.070 cas, 30.560 décès et 105.186 guérisons.

De son côté, la France a signalé un total de 176.970 cas, avec 26.380 décès et 56.217 guérisons, suivie de l’Allemagne avec 171.879 cas, dont 7.569 décès et 145.600 guérisons.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.918 cas dont 4.633 décès et 78.144 guérisons. Le Japon recense 15.777 cas, 10.909 autres en Corée du Sud et 6.948 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 35.022 cas et le Brésil a recensé 162.699 cas confirmés, dont 11.123 décès et 64.957 guérisons.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 39.048 cas enregistrés, dont 246 décès et 11.457 guérisons, tout comme l’Égypte où 9.400 cas ont été confirmés, dont 525 décès et 2.075 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,413607417 aux États-Unis, de 0,566104568 en Espagne, de 0,151684944 en Russie, de 0,323167854 au Royaume-Uni et de 0,362234781 en Italie. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,016460802.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Amérique demeure en tête du peloton avec 1.808.983 cas, 106.497 morts et 430.883 personnes guéries, suivie de l’Europe avec 1.640.910 cas, 152.865 décès et 665.517 guérisons.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 670.882 cas, 22.226 décès et 372.420 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 64.788 cas, 2.301 décès et 22.683 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8 549 cas, dont 118 morts et 7.649 guérisons.