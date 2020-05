La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

samedi, 16 mai, 2020 à 13:13

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 308.853 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 4.641.975 cas confirmés, dont plus de 1.768.048 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à samedi à 10H00, 6.681 cas de contamination à la Covid-19, dont 3.475 guérisons et 192 décès, alors que 77.414 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.484.285, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19. Le pays compte 88.507 décès et 327.751 rémissions.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 274.367 cas, dont 27.459 morts et 188.967 guérisons et la Russie qui a enregistré 9.200 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 272.043 infections, dont 2.537 décès et 63.166 rémissions.

Le Royaume-Uni a recensé 236.711 cas d’infection dont 33.998 décès et l’Italie ferme le top 5 avec 223.885 cas, 31.610 décès et 120.205 guérisons.

De son côté, le Brésil a enregistré un total de 220.291 cas, dont 14.962 décès et 84.970 guérisons, suivi de la France avec un total de 179.506 cas, avec 27.529 décès et 60.448 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 175.699 cas, dont 8.001 décès et 152.600 guérisons. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 146.457 cas, dont 4.055 décès et 116.635 cas, dont 6.902 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.941 cas dont 4.633 décès et 78.219 guérisons. On a recensé 16.203 cas au Japon, 11.037 autres en Corée du Sud et 7.037 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.437 nouveaux cas portant le bilan à 45.032 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 49.176 cas enregistrés, dont 292 décès et 21.869 guérisons, tout comme l’Égypte où 11.228 cas ont été confirmés, dont 592 décès et 2.799 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,4488843431 aux États-Unis, de 0,5868610728 en Espagne, de 0,1864284875 en Russie, de 0,3490114926 au Royaume-Uni et de 0,3701964393 en Italie. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01813864686.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est désormais en tête de peloton avec 2.038.462 cas, 121.394 morts et 548.297 personnes guéries, suivie de l’Europe, deuxième, avec 1.751.935 cas, 160.700 décès et 746.923 guérisons.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 763.296 cas, 24.048 décès et 434.297 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 80.152 cas, 2.653 décès et 30.545 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.639 cas, dont 119 morts et 7.881 guérisons.