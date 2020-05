La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

dimanche, 17 mai, 2020 à 15:36

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 313.545 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 4.736.389 cas confirmés, dont plus de 1.819.119 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à dimanche à 10H00, 6.798 cas de contamination à la Covid-19, dont 3.645 guérisons et 192 décès, alors que 82.250 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.507.798, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19. Le pays compte 90.113 décès et 339.232 rémissions.

La Russie est deuxième avec 9.709 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 281.752 infections, dont 2.631 décès et 67.373 rémissions, suivie de l’Espagne avec 276.505 cas, dont 27.563 morts et 192.253 guérisons.

Le Royaume-Uni a recensé 240.161 cas d’infection dont 34.466 décès et le Brésil grimpe au top 5 avec 233.511 cas, dont 15.662 décès et 89.672 guérisons,

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 224.760 cas, 31.763 décès et 122.810 guérisons, suivie de la France avec un total de 179.365 cas, dont 27.625 décès et 61.066 guérisons, puis de l’Allemagne qui compte 176.244 cas, dont 8.027 décès et 153.400 guérisons. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 148.067 cas, dont 4.096 décès, et 118.392 cas, dont 6.937 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.947 cas dont 4.633 décès et 78.227 guérisons. On a recensé 16.237 cas au Japon, 11.050 autres en Corée du Sud et 7.044 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.112 nouveaux cas portant le bilan à 47.144 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 52.016 cas enregistrés, dont 302 décès et 23.666 guérisons, tout comme l’Égypte où 11.719 cas ont été confirmés, dont 612 décès et 2.950 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,455995253 aux États-Unis, de 0,193081973 en Russie, de 0,591434177 en Espagne, de 0,354098242 au Royaume-Uni et de 0,109994786 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,0184562971.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.088.095 cas, 124.387 décès et 569.821 guérisons suivie de l’Europe avec 1.772.060 cas, 161.845 morts et 761.302 personnes guéries .

L’Asie vient en troisième place avec un total de 783.501 cas, 24.453 décès et 447.341 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 83.412 cas, 2.726 décès et 32.265 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.647 cas, dont 119 morts et 7.897 guérisons.