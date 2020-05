La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

lundi, 18 mai, 2020 à 10:32

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 316.860 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 4.815.707 cas confirmés, dont plus de 1.863.381 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à lundi à 10H00, 6.930 cas de contamination à la Covid-19, dont 3.732 guérisons et 192 décès, alors que 87.665 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.527.664, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19. Le pays compte 90.978 décès et 346.389 rémissions.

La Russie est deuxième avec 8.926 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 290.678 infections, dont 2.722 décès et 70.209 rémissions, suivie de l’Espagne avec 277.719 cas, dont 27.650 morts et 195.945 guérisons.

Le Royaume-Uni a recensé 243.695 cas d’infection dont 34.636 décès et le Brésil grimpe au top 5 avec 241.080 cas, dont 16.122 décès et 94.122 guérisons.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 225.435 cas, 31.908 décès et 125.176 guérisons, suivie de la France avec un total de 179.569 cas, dont 28.108 décès et 61.213 guérisons, puis de l’Allemagne qui compte 176.651 cas, dont 8.049 décès et 154.600 guérisons. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 149.435 cas, dont 4.140 décès, et 120.198 cas, dont 6.988 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.954 cas dont 4.634 décès et 78.238 guérisons. On a recensé 16.285 cas au Japon, 11.065 autres en Corée du Sud et 7.054 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.075 nouveaux cas portant le bilan à 49.219 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 54.752 cas enregistrés, dont 312 décès et 25.722 guérisons, tout comme l’Égypte où 12.229 cas ont été confirmés, dont 630 décès et 3.172 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,4620032212 aux États-Unis, de 0,1991988762 en Russie, de 0,5940308794 en Espagne, de 0,3593088437 au Royaume-Uni et de 0,1135601455 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01865177428.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.127.242 cas, 126.191 décès et 587.641 guérisons suivie de l’Europe avec 1.790.350 cas, 162.972 morts et 773.951 personnes guéries .

L’Asie vient en troisième place avec un total de 802.035 cas, 24.777 décès et 459.686 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 86.702 cas, 2.785 décès et 33.527 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.657 cas, dont 120 morts et 7.925 guérisons.