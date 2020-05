La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mardi, 19 mai, 2020 à 11:25

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 320.434 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 4.909.136 cas confirmés, dont plus de 1.917.414 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à mardi à 10H00, 6.972 cas de contamination à la Covid-19, dont 3.890 guérisons et 193 décès, alors que 92.367 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.550.539, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 91.985 décès et 356.383 rémissions.

La Russie est deuxième avec 9.263 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 299.941 infections, dont 2.837 décès et 76.130 rémissions, suivie de l’Espagne avec 278.188 cas, dont 27.709 morts et 196.958 guérisons.

Le Royaume-Uni a recensé 246.406 cas d’infection dont 34.796 décès et le Brésil grimpe au top 5 avec 255.368 cas, dont 16.853 décès et 100.459 guérisons.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 225.886 cas, 32.007 décès et 127.326 guérisons, suivie de la France avec un total de 179.927 cas, dont 28.239 décès et 61.728 guérisons, puis de l’Allemagne qui compte 177.289 cas, dont 8.123 décès et 155.700 guérisons. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 150.593 cas, dont 4.171 décès, et 122.492 cas, dont 7.057 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.960 cas dont 4.634 décès et 78.241 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.305 cas, contre 11.078 en Corée du Sud et 7.068 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.414 nouveaux cas, portant le bilan à 51.633 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 57.345 cas enregistrés, dont 320 décès et 28.748 guérisons, tout comme l’Égypte où 12.764 cas ont été confirmés, dont 645 décès et 3.440 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,4689211846 aux États-Unis, de 0,2055467222 en Russie, de 0,5950340534 en Espagne, de 0,363305997 au Royaume-Uni et de 0,120290473 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,01892870019.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.175.477 cas, 163.799 décès et 789.859 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.808.553 cas, 163.799 morts et 789.859 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 825.630 cas, 25.223 décès et 473.617 personnes guéries, devant l’Afrique avec 90.080 cas, 2.850 décès et 34.879 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.675 cas, dont 121 morts et 7.956 guérisons.