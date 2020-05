La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mercredi, 20 mai, 2020 à 10:50

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 325.157 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 5.000.624 cas confirmés, dont plus de 1.971.054 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à mercredi à 10H00, 7.048 cas de contamination à la Covid-19, dont 4.037 guérisons et 194 décès, alors que 97.867 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.570.583, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 93.533 décès et 361.180 rémissions.

La Russie est deuxième avec 8.764 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 308.705 infections, dont 2.972 décès et 85.392 rémissions, suivie de l’Espagne avec 278.803 cas, dont 27.778 morts et 196.958 guérisons.

Le Brésil, classé quatrième, a recensé 271.885 cas, dont 17.983 décès et 106.794 guérisons et le Royaume-Uni a recensé 248.818 cas d’infection dont 35.341 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 266.699 cas, 32.169 décès et 129.401 guérisons, suivie de la France avec un total de 180.809 cas, dont 28.022 décès et 62.563 guérisons, puis de l’Allemagne qui compte 177.827 cas, dont 8.193 décès et 156.900 guérisons. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 151.615 cas, dont 4.199 décès, et 124.603 cas, dont 7.119 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.965 cas dont 4.634 décès et 78.244 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.367 cas, contre 11.110 en Corée du Sud et 7.079 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.713 nouveaux cas, portant le bilan à 54.346 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 59.854 cas enregistrés, dont 329 décès et 31.634 guérisons, tout comme l’Égypte où 13.484 cas ont été confirmés, dont 659 décès et 3.742 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,474982984 aux États-Unis, de 0,211552608 en Russie, de 0,596349516 en Espagne, de 0,366862299 au Royaume-Uni et de 0,128070766 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,0191350371.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.227.242 cas, 131.777 décès et 632.787 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.825.064 cas, 164.742 morts et 804.984 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 845.555 cas, 25.576 décès et 487.681 personnes guéries, devant l’Afrique avec 93.331 cas, 2.925 décès et 36.825 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.686 cas, dont 121 morts et 7.990 guérisons.