La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

jeudi, 21 mai, 2020 à 11:27

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 330.000 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 5.105.900 cas confirmés, dont plus de 2.035.432 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à jeudi à 10H00, 7.185 cas de contamination à la Covid-19, dont 4.212 guérisons et 196 décès, alors que 104.705 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.593.039, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 94.941 décès et 370.812 rémissions.

La Russie est deuxième avec 8.849 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 317.554 infections, dont 3.099 décès et 92.681 rémissions, suivie de l’Espagne avec 27.9524 cas, dont 27.888 morts et 196.958 guérisons.

Le Brésil a, quant à lui, recensé 293.357 cas, dont 18.894 décès et 116.683 guérisons et le Royaume-Uni a recensé 248.293 cas d’infection dont 35.704 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 227.364 cas, 32.330 décès et 132.282 guérisons, suivie de la France avec un total de 181.575 cas, dont 28.132 décès et 63.354 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 178.531 cas, dont 8.270. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 152.587 cas, dont 4.222 décès, et 126.949 cas, dont 7.183 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.967 cas dont 4.634 décès et 78.249 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.385 cas, contre 11.122 en Corée du Sud et 7.081 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.248 nouveaux cas, portant le bilan à 56.594 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 62.545 cas enregistrés, dont 339 décès et 33.478 guérisons, tout comme l’Égypte où 14.229 cas ont été confirmés, dont 680 décès et 3.994 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,4817742314 aux États-Unis, de 0,2176167441 en Russie, de 0,597891709 en Espagne, de 0,366088228 au Royaume-Uni et de 0,1381850987 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,1381850987.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.286.246 cas, 134.888 décès et 662.070 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.841.654 cas, 165.998 morts et 822.390 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 871.080 cas, 25.961 décès et 502.872 personnes guéries, devant l’Afrique avec 97.508 cas, 3.020 décès et 39.426 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.688 cas, dont 121 morts et 8.023 guérisons.