La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

vendredi, 22 mai, 2020 à 11:12

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 334.892 décès dans 212 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec plus de 5.210.567 cas confirmés, dont plus de 2.092.945 guéris:

Le Maroc a enregistré, jusqu’à vendredi à 10H00, 7.300 cas de contamination à la Covid-19, dont 4.347 guérisons et 197 décès, alors que 115.570 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.621.169, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 96.359 décès et 382.244 rémissions.

La Russie est deuxième avec 8.894 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 326.448 infections, dont 3.249 décès et 99.825 rémissions, suivie du Brésil avec 310.921 cas, dont 20.082 morts et 125.960 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 280.117 cas, dont 27.940 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a recensé 250.908 cas d’infection dont 36.042 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 228.006 cas, 32.486 décès et 134.560 guérisons, suivie de la France avec un total de 181.826 cas, dont 28.215 décès et 63.858 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 179.021 cas, dont 8.309 décès. La Turquie et l’Iran ont recensé respectivement 153.548 cas, dont 4.249 décès, et 129.341 cas, dont 7.249 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.971 cas, dont 4.634 décès et 78.255 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.424 cas, contre 11.142 en Corée du Sud et 7.095 en Australie, alors que le Mexique a enregistré 2.973 nouveaux cas, portant le bilan à 59.567 cas.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 65.077 cas enregistrés, dont 351 décès et 36.040 guérisons, tout comme l’Égypte où 15.003 cas ont été confirmés, dont 696 décès et 4.217 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,4902896018 aux États-Unis, de 0,2237117179 en Russie, de 0,5991601145 en Espagne, de 0,369943837 au Royaume-Uni et de 0,146458578 au Brésil. Le Maroc enregistre, pour sa part, un taux de 0,019819207.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.347.871 cas, 138.325 décès et 689.378 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.857.999 cas, 166.976 morts et 835.659 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 893.283 cas, 26.338 décès et 518.515 personnes guéries, devant l’Afrique avec 101.901 cas, 3.115 décès et 40.641 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.703 cas, dont 122 morts et 8.034 guérisons.