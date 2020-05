La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

jeudi, 28 mai, 2020 à 10:53

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 357.753 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 5.806.708 cas confirmés, dont plus de 2.510.031 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à jeudi à 10H00, 7.636 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.109 guérisons et 202 décès, alors que 166.574 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.745.803, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 102.107 décès et 490.130 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 414.661 infections, dont 25.697 décès et 166.647 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.371 nouveaux cas portant le bilan à 379.051 cas, dont 4.142 morts et 150.993 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 283.849 cas, dont 27.118 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a recensé 267.240 cas d’infection dont 37.460 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 231.139 cas, 33.072 décès et 147.101 guérisons, suivie de la France avec un total de 182.913 cas, dont 28.596 décès et 66.584 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 181.895 cas, dont 8.533 décès et 163.200 rémissions. La Turquie et l’Inde ont recensé respectivement 159.797 cas, dont 4.431 décès, et 158.613 cas, dont 4.540 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.995 cas, dont 4.634 décès et 78.288 guérisons, alors que le Mexique a compté 3.463 nouveau cas en 24 heures, portant à 78.023 le total des infections, dont 8.597 décès et 54.383 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.651 cas contre 11.344 en Corée du Sud et 7.150 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 78.541 cas enregistrés, dont 425 décès et 51.022 guérisons, tout comme l’Égypte où 19.666 cas ont été confirmés, dont 816 décès et 5.205 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,527973828 aux États-Unis, de 0,195325052 au Brésil, de 0,259760055 en Russie, de 0,607142727 en Espagne, de 0,394024069 en Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,020731434.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.677.020 cas, 154.259 décès et 900.362 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.959.195 cas, 170.830 morts et 941.886 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.034.062 cas, 28.802 décès et 606.178 personnes guéries, devant l’Afrique avec 126.952 cas, 3.722 décès et 52.800 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.758 cas, dont 125 morts et 8.154 guérisons.