La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

vendredi, 29 mai, 2020 à 13:48

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le monde, qui a causé, jusqu’à présent, plus de 362.459 décès dans 213 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre dernier, avec plus de 5.924.107 cas confirmés, dont plus de 2.593.120 guéris.

Le Maroc a enregistré, jusqu’à vendredi à 10H00, 7.697 cas de contamination à la Covid-19, dont 5.223 guérisons et 202 décès, alors que 178.169 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 1.768.461, ce qui en fait le pays le plus touché par la maladie. Le pays compte 103.330 décès et 498.725 rémissions.

Le Brésil est deuxième avec 438.812 infections, dont 26.764 décès et 193.181 rémissions, suivi de la Russie qui a enregistré 8.572 nouveaux cas portant le bilan à 387.623 cas, dont 4.374 morts et 159.257 guérisons.

L’Espagne a, quant à elle, recensé 284.986 cas, dont 27.119 décès et 196.958 guérisons et le Royaume-Uni a enregistré 269.127 cas d’infection dont 37.837 décès.

De son côté, l’Italie a enregistré un total de 231.732 cas, 33.142 décès et 150.604 guérisons, suivie de la France avec un total de 186.238 cas, dont 28.662 décès et 67.191 guérisons, puis l’Allemagne qui compte 182.452 cas, dont 8.570 décès et 164.100 rémissions. L’Inde et la Turquie ont recensé respectivement 166.113 cas, dont 4.715 décès, et 160.979 cas, dont 4.461 décès.

Par ailleurs, la Chine, berceau de la pandémie, compte 82.995 cas, dont 4.634 décès et 78.291 guérisons, alors que le Mexique a compté 3.377 nouveau cas en 24 heures, portant à 81.400 le total des infections, dont 9.044 décès et 56.638 guérisons. Au Japon, ont été recensés 16.683 cas contre 11.402 en Corée du Sud et 7.165 en Australie.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 80.185 cas enregistrés, dont 441 décès et 54.553 guérisons, tout comme l’Égypte où 20.793 cas ont été confirmés, dont 845 décès et 5.359 guérisons.

S’agissant du taux de contamination par pays, il est de l’ordre de 0,534826165 aux États-Unis, de 0,206701321 au Brésil, de 0,265624386 en Russie, de 0,609574729 en Espagne, de 0,3968063 en Royaume Uni, tandis que le Maroc enregistre un taux de 0,020876216.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation de la Covid-19, l’Amérique est en tête du peloton avec 2.743.194 cas, 157.385 décès et 945.486 guérisons, suivie de l’Europe avec 1.979.364 cas, 171.874 morts et 958.610 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 1.060.291 cas, 29.246 décès et 625.058 personnes guéries, devant l’Afrique avec 131.763 cas, 3.814 décès et 55.153 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8.774 cas, dont 125 morts et 8.162 guérisons.